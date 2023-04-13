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Купить вилла возле озера в Центральный регион, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Estrela, Португалия
Вилла 5 спален
Estrela, Португалия
292 м²
€ 2,435,000
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с  участком 102 кв.м и 3 парковочны…

Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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