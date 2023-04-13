Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Центральный регион
  4. Таунхаусы

Купить таунхаус с бассейном в Центральный регион, Португалия

Santa Maria Maior
13
Cascais
5
Cascais e Estoril
4
Caldas da Rainha
2
Belem
1
Obidos
1
Таунхаус В архив
Очистить
5 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Amoreira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Amoreira, Португалия
190 м²
€ 350,000
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el …
Таунхаус 3 спальнив Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Nadadouro, Португалия
160 м²
€ 350,000
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
Таунхаус 3 спальнив Obidos, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Obidos, Португалия
4 ванных комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 610,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
Таунхаус 3 спальнив Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Nadadouro, Португалия
145 м²
€ 560,000
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с ес…
Таунхаус 3 спальнив Alcoitao, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Alcoitao, Португалия
297 м²
€ 1,170,000
Таунхаус 3 этажа -  цокольный этаж с гаражом, первый и второй этажи.В цо…

Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти