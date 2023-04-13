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Купить таунхаус с видом на море в Центральный регион, Португалия

Santa Maria Maior
13
Cascais
5
Cascais e Estoril
4
Caldas da Rainha
2
Belem
1
Obidos
1
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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Obidos, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Obidos, Португалия
4 ванных комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 610,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
Таунхаус 3 спальнив Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Nadadouro, Португалия
145 м²
€ 560,000
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с ес…
Таунхаусв Cascais, Португалия
Таунхаус
Cascais, Португалия
290 м²
€ 796,000
Прекрасные таунхаусы расположены в комплексе закрытого типа в Кашкайше, Португалия. В компле…
Таунхаус 3 спальнив Cascais, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
359 м²
€ 640,000
Чудесные таунхаусы расположены в Кашкайше, Португалия. На территории распложено 18 таунхаусо…

Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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