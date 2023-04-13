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Купить квартира-студия с видом на море в Центральный регион, Португалия

Лиссабон
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1 объект найдено
Студия 1 спальняв Лиссабон, Португалия
Студия 1 спальня
Лиссабон, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
Цена по запросу
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальян…

Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

недорогая
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