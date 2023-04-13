ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Португалии
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Центральный регион
Студии
Купить квартира-студия возле озера в Центральный регион, Португалия
Лиссабон
1
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
6/11 Этаж
€ 372,754
Апартаменты отличаются высокой энергоэффективностью и роскошной отделкой, а также потрясающи…
Дом 6 спален
Cascais, Португалия
500 м²
€ 1,081,126
Это чудесный дом находится в небольшом порту Кашкайш, также известным как один из лучших ку…
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
124 м²
€ 754,599
3-комнатная квартира площадью 123,6 м², с балконом 3,0 м² и двумя парковочными местами, в но…
Квартира 4 спальни
West, Португалия
188 м²
€ 622,098
Прекрасные апартаменты в центре одного из самых старейших и красивых города мира - Лиссабоне…
Квартира 2 спальни
Portela, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 355,000
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
170 м²
€ 1,092,245
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 170m² и садом 23m² Vale do Pereiro, один из самых …
Кондо 4 спальни
Лиссабон, Португалия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
160 м²
€ 1,363,733
Великолепные 6-комнатные апартаменты с видом на океан располагаются в эксклюзивном кондомини…
Квартира 3 спальни
Лагос, Португалия
2 ванных комнат
117 м²
€ 595,000
Расположенный недалеко от одного из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лаг…
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат
181 м²
Количество этажей 3
€ 545,947
Этот таунхаус расположен в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районо…
Квартира 2 спальни
West, Португалия
127 м²
€ 684,713
Прекрасный апартамент площадью 127 кв.м расположен на 5 этаже жилого здания в Лиссабоне. В а…
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
59 м²
€ 520,637
Aura - это новый частный кондоминиум, который будет построен на центральном проспекте Лиссаб…
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 609,500
Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты