Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Португалия
  4. Центральный регион
  5. Особняки

Особняки в Центральный регион, Португалия

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Пентхаус 7 спален в West, Португалия
Пентхаус 7 спален
West, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 441 м²
В Лиссабоне, в эпицентре самого культурного и популярного района города, это новое здание ст…
€7,47 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 196 м²
Апартаменты Дуплекс с двумя спальнями Т2 площадью 196m² Madrid Apartamentos - это новый жило…
€1,19 млн
Квартира 2 спальни в West, Португалия
Квартира 2 спальни
West, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€355,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с гаражом, с тренажерным залом в West, Португалия
Квартира 3 спальни с мебелью, с гаражом, с тренажерным залом
West, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Эти элегантные апартаменты находятся в сердце Португалии, в прекрасном городе Лиссабоне, оч…
€539,778
Квартира 4 спальни с Spalni в West, Португалия
Квартира 4 спальни с Spalni
West, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
€1,40 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Barreiro, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Barreiro, Португалия
Количество спален 4
Площадь 173 м²
Квартира с 4 спальнями, площадью 168 кв. м, балконом 5 кв. м, 1 парковочным местом и кладово…
€347,940
Квартира 2 спальни с Spalni в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni
Cabanas de Tavira, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
€255,000
Вилла 3 спальни в Португалия, Португалия
Вилла 3 спальни
Португалия, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
€1,25 млн
Квартира 3 спальни в Португалия, Португалия
Квартира 3 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Это фантастическое развитие родится в Кинта-ду-Конвентиньо в Луресе. В окружении зеленых зо…
€333,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Фантастическая квартира, только что построенная, с большими внутренними площадями,  в здании…
€697,874
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€529,500
Вилла 4 спальни с Spalni в Португалия, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni
Португалия, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
€1,40 млн

Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти