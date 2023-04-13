Купить дом в Центральный регион, Португалия

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220 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
266 м²
€ 1,490,000
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
261 м²
€ 2,000,000
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
Вилла 3 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
360 м²
€ 1,850,000
Вилла расположена в районе курорта  Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш…
Дом 3 спальнив Santa Joana, Португалия
Дом 3 спальни
Santa Joana, Португалия
142 м²
€ 120,000
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
416 м²
€ 1,400,000
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Ко…
Вилла 3 спальнив Alcoitao, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcoitao, Португалия
176 м²
€ 1,803,000
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
Таунхаус 3 спальнив Amoreira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Amoreira, Португалия
190 м²
€ 350,000
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el …
Вилла 3 спальнив Coimbrao, Португалия
Вилла 3 спальни
Coimbrao, Португалия
152 м²
€ 395,000
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
116 м²
€ 360,000
 Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадь…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
146 м²
€ 375,000
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 225 м²
€ 3,200,000
Marinha Prime Development, представляет современный архитектурный дизайн, который обращается…
Дом 4 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Дом 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 665 м² Количество этажей 2
€ 750,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 400 000 € Дом с 4 сьюта…
Таунхаус 4 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
€ 525,000
Вилла в современном стиле, построенная из высококачественных материалов, недалеко от центра …
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 585 м²
€ 3,200,000
Красивая вилла с 3 спальнями, класса люкс, расположенная в регионе Лиссабона, Кашкайш!!! …
Вилла 8 спаленв Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 8 спален
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 523 м²
€ 495,000
Традиционная португальская усадьба состоит из трех этажей, на первом этаже есть два отдельны…
Вилла 4 спальнив Porto Salvo, Португалия
Вилла 4 спальни
Porto Salvo, Португалия
185 м²
€ 1,356,200
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
Дом 3 спальнив Ilhavo, Португалия
Дом 3 спальни
Ilhavo, Португалия
220 м²
€ 1,100
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 193 м²
€ 1,170,000
Дом с земельным участком 4590м2 и гаражом 100м2. Состоит из двух этажей: На первом этаже …
Таунхаус 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 71 м²
€ 150,000
Таунхаус в состоянии руин для восстановления, с утвержденным проектом, в центре Фару. Двух…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат 299 м²
€ 2,500,000
Вилла расположена в тихом жилом районе на окраине Лагоса. Его окрестности - это сельская мес…
Вилла 5 спаленв Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 5 спален
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат 410 м²
€ 3,800,000
Отличная вилла, которая сочетает в себе современность и деревенский стиль в идеальном сочета…
Вилла 6 спаленв Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 6 спален
Santa Maria Maior, Португалия
7 ванных комнат
€ 2,900,000
Contemporary style villa with 6 en suite bedrooms, a fully equipped kitchen, laundry room, a…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 ванных комнат 198 м²
€ 1,250,000
Недавно отремонтированная недвижимость, расположенная в одном из лучших мест в Лагосе. Рай…
Таунхаус 3 спальнив Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Nadadouro, Португалия
160 м²
€ 350,000
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
Вилла 3 спальнив Vieira de Leiria, Португалия
Вилла 3 спальни
Vieira de Leiria, Португалия
152 м²
€ 395,000
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
Вилла 5 спаленв Estrela, Португалия
Вилла 5 спален
Estrela, Португалия
292 м²
€ 2,430,000
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с общей внешней площадью 102 кв.м и 3 па…
Вилла 4 спальнив Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
291 м²
€ 1,090,000
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
€ 1,595,000
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
337 м²
€ 650,000
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПост…
Таунхаус 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 140 м²
€ 675,000
Расположенный в деревне Карвуэйру, этот роскошный туристический курорт с видом на море и пол…

Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

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