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Купить дуплекс с бассейном в Центральный регион, Португалия

Marvila
3
Campo de Ourique
2
Misericordia
2
Arroios
1
Belem
1
Caldas da Rainha
1
Cascais
1
Estrela
1
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5 объектов найдено
Дуплекс 3 спальнив Nadadouro, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Nadadouro, Португалия
148 м²
€ 510,000
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью о…
Дуплекс 3 спальнив Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
238 м²
€ 1,150,000
Новая квартира3 спальни  в жилом комплексе Belém RiversideКомплекс располож…
Дуплекс 4 спальнив Sao Vicente, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Sao Vicente, Португалия
310 м²
€ 1,760,000
Эти апартаменты очень удачно расположены в здании на берегу реки, принадлежат комплексу…
Дуплекс 4 спальнив Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
185 м²
€ 925,000
Фантастический дуплекс с4 спальнями в отличном месте .В квартире 2 превосходных южных т…
Дуплекс 3 спальнив Estrela, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Estrela, Португалия
238 м²
€ 1,150,000
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…

Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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