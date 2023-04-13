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Купить дуплекс в Центральный регион, Португалия

Marvila
3
Campo de Ourique
2
Misericordia
2
Arroios
1
Belem
1
Caldas da Rainha
1
Cascais
1
Estrela
1
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14 объектов найдено
Дуплекс 3 спальнив Nadadouro, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Nadadouro, Португалия
148 м²
€ 510,000
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью о…
Дуплекс 3 спальнив Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Campo de Ourique, Португалия
143 м²
€ 890,000
Amoreiras — один из районов с лучшим качеством жизни в Лиссабоне, с большим предл…
Дуплекс 3 спальнив Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
238 м²
€ 1,150,000
Новая квартира3 спальни  в жилом комплексе Belém RiversideКомплекс располож…
Дуплекс 3 спальнив Portela, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Portela, Португалия
170 м²
€ 1,090,000
Здание Torre São Rafael находится в восточной части Лиссабона, район Parque…
Дуплекс 2 спальнив Misericordia, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Misericordia, Португалия
186 м²
€ 724,500
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 146,7 кв.м, балконом 7,1 кв.м и садом 32,6 кв…
Дуплекс 3 спальнив Sao Domingos de Rana, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
180 м²
€ 530,000
Двухуровневая квартира  с 3 спальнями, с балконом, с отличной отделкой и большими окнам…
Дуплекс 3 спальнив Marvila, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Marvila, Португалия
149 м²
€ 804,000
Просторная квартира-дуплекс с 3 спальнями 149 кв.м с 2 парковочными местами в гараже и …
Дуплекс 2 спальнив Marvila, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Marvila, Португалия
110 м²
€ 604,000
Квартира-дуплекс с 2 спальнями 110 кв.м, с парковкой, балконом 7 кв.м и садом 25 кв.м.,в нов…
Дуплекс 1 спальняв Marvila, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Marvila, Португалия
99 м²
€ 518,000
Лофт-дуплекс с 1 спальней, 99 кв.м. с парковкой и террасой 5 кв.м., в новом здании, располож…
Дуплекс 4 спальнив Sao Vicente, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Sao Vicente, Португалия
310 м²
€ 1,760,000
Эти апартаменты очень удачно расположены в здании на берегу реки, принадлежат комплексу…
Дуплекс 4 спальнив Misericordia, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Misericordia, Португалия
220 м²
€ 890,000
Светлая двухуровневая квартира в районе São Bento, недавно полностью отремонтированна…
Дуплекс 4 спальнив Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
185 м²
€ 925,000
Фантастический дуплекс с4 спальнями в отличном месте .В квартире 2 превосходных южных т…
Дуплекс 3 спальнив Arroios, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Arroios, Португалия
155 м²
€ 750,000
Квартира продается полностью отремонтированной и оборудованной, под ключ..Отделка высокого к…
Дуплекс 3 спальнив Estrela, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Estrela, Португалия
238 м²
€ 1,150,000
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…

Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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