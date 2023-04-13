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Купить кондоминиум с видом на море в Центральный регион, Португалия

Obidos
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Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 3 спальнив Obidos, Португалия
Кондо 3 спальни
Obidos, Португалия
3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 510,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…

Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

с бассейном
недорогая
элитное
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