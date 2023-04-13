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Купить квартиру в Центральный регион, Португалия

Campo de Ourique
27
Sacavem
26
Arroios
22
Belem
21
Alcantara
19
Oeiras
14
Лиссабон
13
Estrela
6
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47 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
84 м²
€ 290,000
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
Квартира 1 спальняв Carnaxide, Португалия
Квартира 1 спальня
Carnaxide, Португалия
59 м²
€ 345,000
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом,…
Квартира 2 спальнив Porto Salvo, Португалия
Квартира 2 спальни
Porto Salvo, Португалия
109 м²
€ 651,688
Квартира с 2 спальнями, новая, 109 кв.м., с общим садом 9 кв.м., балконом 22 кв.м. и 2 парко…
Квартира 1 спальняв Amadora, Португалия
Квартира 1 спальня
Amadora, Португалия
59 м²
€ 345,000
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
Квартира 1 спальняв Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
70 м²
€ 315,000
Квартира с 1 спальней площадью 54 кв. м, балконом 16 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой …
Квартира 4 спальнив Estoril, Португалия
Квартира 4 спальни
Estoril, Португалия
256 м²
€ 2,750,000
Квартира с 4 спальнями, 256 кв.м. (общая площадь), с видом на океан, в новом кондоминиуме с …
Квартира 1 спальняв Cascais, Португалия
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
106 м²
€ 725,000
Просторная квартира  106 м2 , 1 спальня, 1 машиноместо в проекте класса люкс - закрытом…
Квартира 3 спальнив Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
174 м²
€ 1,550,000
Отличная квартира 3 спальни  в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море,…
Пентхаус 4 спальнив Cascais, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
211 м²
€ 2,778,000
 Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором…
Квартира 3 спальнив Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
161 м²
€ 1,269,800
Просторная квартира  161 м2 , 3 спальни, терраса 13 м2, 3 машиноместа&nb…
Квартира 3 спальнив Alcoitao, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcoitao, Португалия
136 м²
€ 1,187,240
Квартира 3 спальни  136 кв.м. с садом 96 кв.м. и бассейном, в здании Tamariz 7125, расп…
Кондо 3 спальнив Obidos, Португалия
Кондо 3 спальни
Obidos, Португалия
3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 510,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
Квартира 1 спальняв Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
66 м²
€ 420,000
Квартира с 1 спальней в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Campolide.…
Квартира 2 спальнив Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
139 м²
€ 720,000
Квартира с 2 спальнями в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Camp…
Квартира 3 спальнив Avenidas Novas, Португалия
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
170 м²
€ 960,000
Квартира с 3 спальнями и с видом на реку в новом престижном кондоминиуме Infinity …
Квартира 2 спальнив Estrela, Португалия
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
134 м²
€ 925,000
Квартира 2 спальни с балконом площадью 22 кв.м и жилой площадью 110,24 кв.м. …
Квартира 1 спальняв Estrela, Португалия
Квартира 1 спальня
Estrela, Португалия
92 м²
€ 895,000
Квартира с 1 спальней, с балконом площадью  15,58 кв.м и жилой площадью 76,41 кв.м…
Квартира 2 спальнив Campo de Ourique, Португалия
Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
133 м²
€ 795,000
Этот жилой комплекс в Campo de Ourique  имеет бассейн на крыше с фантастическим видом н…
Квартира 2 спальнив Sacavem, Португалия
Квартира 2 спальни
Sacavem, Португалия
94 м²
€ 565,000
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
Квартира 1 спальняв Sacavem, Португалия
Квартира 1 спальня
Sacavem, Португалия
56 м²
€ 350,000
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
Квартира 3 спальнив Estoril, Португалия
Квартира 3 спальни
Estoril, Португалия
168 м²
€ 918,500
Просторная квартира 168 м2 с террасой 26 м2 и 3 машиноместа в новом комплексе с бассейном Pa…
Пентхаус 6 спаленв West, Португалия
Пентхаус 6 спален
West, Португалия
857 м²
€ 7,950,000
Пентхаус расположен в популярном районе Лиссабона, на первой линии реки, рядом с исторически…
Квартира 2 спальнив Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
102 м²
€ 438,000
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
Квартира 4 спальнив Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
172 м²
€ 799,000
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
Квартира 2 спальнив Campo de Ourique, Португалия
Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
123 м²
€ 670,000
Квартира с 2 спальнями площадью 115,44 м2 с балконом, парковочным местом и кладовой&nbs…
Квартира 5 спаленв Campo de Ourique, Португалия
Квартира 5 спален
Campo de Ourique, Португалия
379 м²
€ 2,600,000
Квартира с 5 спальнями площадью  342,74 м2, с балконом, 1 парковкой и кладовой в новом&…
Квартира 3 спальнив Belem, Португалия
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
123 м²
€ 550,000
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
Пентхаус 4 спальнив Campo de Ourique, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
356 м²
€ 3,250,000
Квартира с 4 спальнями площадью  356 м2, с балконом, террасой 60 м2, бассейно…
Квартира 1 спальняв Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
81 м²
€ 610,000
 Квартира площадью  81 м2,на 1 этаже с 1 спальней, террасой 34 м2 ,и кла…
Квартира 1 спальняв Portela, Португалия
Квартира 1 спальня
Portela, Португалия
64 м²
€ 560,000
Квартиры комплекса  Martinhal Residences будут иметь типологию от 1 до 4 спален, площад…

Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

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