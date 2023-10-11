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Купить квартиру в Centro Historico, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 2
Квартира Дуплекс с 3 спальнями, с видом на реку Дору и знаменитый пирс "Marina da Afurada", …
€795,000

Параметры недвижимости в Centro Historico, Португалия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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