Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Португалия
  4. Centro Historico

Жильё в Centro Historico, Португалия

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Эта двухуровневая квартира с 3 спальнями является частью проекта в Вила-Нова-де-Гайя, которы…
€840,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Эта квартира с 4 спальнями расположена в комплексе в Вила-Нова-де-Гайя, который предлагает э…
€538,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 2
Квартира Дуплекс с 3 спальнями, с видом на реку Дору и знаменитый пирс "Marina da Afurada", …
€735,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Этаж 1
Великолепная квартира с 2-мя спальнями, расположенная в нескольких метрах от реки Доуру в Ви…
€740,000
Студия 1 спальня с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 1 спальня с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€612,080

Параметры недвижимости в Centro Historico, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти