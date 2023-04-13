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Купить недвижимость в Центральный регион, Португалия

Arroios
23
Belem
23
Oeiras
20
Alcantara
19
Лиссабон
13
Estrela
10
Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias
9
Синтра
7
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786 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
84 м²
€ 290,000
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
Вилла 3 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
266 м²
€ 1,490,000
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
261 м²
€ 2,000,000
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
Вилла 3 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
360 м²
€ 1,850,000
Вилла расположена в районе курорта  Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш…
Квартира 3 спальнив Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 141 м² 5 Этаж
€ 1,412,500
Отличная квартира с 3 спальнями в Baixa Pombalina площадью 141 м2, состоящая из: - Гостиная…
Квартира 2 спальнив Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м² 4 Этаж
€ 1,207,800
Отличная квартира с 2 спальнями в Baixa Pombalina площадью 144 м2, состоящая из: - Гостиная…
Квартира 1 спальняв Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 1 Этаж
€ 737,620
Отличная квартира с 1 спальней в Baixa Pombalina площадью 105 м2, состоящая из: - Гостиная;…
Дом 3 спальнив Santa Joana, Португалия
Дом 3 спальни
Santa Joana, Португалия
142 м²
€ 120,000
Квартира 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 83 м²
€ 380,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна.   …
Квартира 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 159 м²
€ 520,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна.   …
Квартира 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 159 м²
€ 495,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна.   …
Квартира 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 159 м²
€ 530,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна.   …
Квартирав Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
41 м²
€ 194,000
Квартирав Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
41 м²
€ 198,000
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
416 м²
€ 1,400,000
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Ко…
Квартира 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 64 м²
€ 395,000
Отличная двухуровневая квартира с 2 спальнями, расположенная в Силвесе. Недвижимость имеет…
Квартира 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 75 м²
€ 224,900
Отличная трехкомнатная квартира в Келуше, в здании в хорошем состоянии и отличном воздействи…
Вилла 3 спальнив Alcoitao, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcoitao, Португалия
176 м²
€ 1,803,000
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
Квартира 2 спальнив Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 184 м² 22/26 Этаж
€ 1,435,000
Квартира с 2 спальнями в жилом комплексе с видом на природу, в хорошем и эксклюзивном районе…
Квартира 1 спальняв Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 74 м²
€ 299,999
Апартаменты в полусовременном стиле с видом на бассейн и горы Моншике расположены в частном …
Квартира 3 спальнив Avenidas Novas, Португалия
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 255 м² Количество этажей 26
€ 1,630,000
Квартира с 3 спальнями, с видом на природу, расположенная в жилом комплексе в районе, которы…
Квартира 1 спальняв Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 7/7 Этаж
€ 504,000
Квартира с 1 спальней, с жилой площадью 50 м2 и балконом 7 м2, расположенная в новом жилом к…
Квартира 2 спальнив Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 5/7 Этаж
€ 712,000
Квартира с 2 спальнями площадью 86,53 м2 и балконом 3 м2, расположенная в новом жилом компле…
Квартира 2 спальнив Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м² 7/7 Этаж
€ 924,000
Апартаменты Дуплекс с 2 спальнями, площадью 96,66 м2, террасой 26,40 м2 и 2 парковочными мес…
Квартира 3 спальнив West, Португалия
Квартира 3 спальни
West, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 12/16 Этаж
€ 2,300,000
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 500К Светлая и элегантная квартира с 3 спальнями, спроектирован…
Квартира 4 спальнив West, Португалия
Квартира 4 спальни
West, Португалия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 169 м² 11/16 Этаж
€ 2,200,000
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 500К Светлая и элегантная квартира с 4 спальнями, спроектирован…
Таунхаус 3 спальнив Amoreira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Amoreira, Португалия
190 м²
€ 350,000
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el …
Вилла 3 спальнив Coimbrao, Португалия
Вилла 3 спальни
Coimbrao, Португалия
152 м²
€ 395,000
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
116 м²
€ 360,000
 Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадь…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
146 м²
€ 375,000
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом…

Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

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