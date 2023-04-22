Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Северный
  4. Tamega e Sousa
  5. Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
  6. Студии

Квартиры-студии с бассейном в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 168 м²
€ 640,000
Квартира 4 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 4 комнаты
Portimao, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 172 м²
€ 323,924
A beautifully decorated four bedroom apartment for sale in Portimão situated just fifteen mi…
Вилла 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
2 ванных комнат 114 м²
€ 800,000
Традиционная вилла в центре Карвуэйру. Вилла состоит всего из одного этажа с гостиной с кам…
Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 319 м²
€ 550,000
Пентхаус 6 спален в Лиссабон, Португалия
Пентхаус 6 спален
Лиссабон, Португалия
8 Количество комнат 6 ванных комнат 857 м² 5/5 Этаж
€ 7,247,146
Уникальный проект известного архитектора Frederico Valsassina расположен в Santos (Лиссабон)…
Квартира 4 комнаты в Lagos, Португалия
Квартира 4 комнаты
Lagos, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 144 м²
€ 460,579
Situated in the city of Lagos, the Ancora development has already been a success amongst peo…
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 529,500
Квартира 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 138 м² 2 Этаж
€ 466,057
Новая квартира с 2 спальнями в нескольких метрах от реки, расположенная в тихом, жилом район…
Квартира 1 спальня в Carvoeiro, Португалия
Квартира 1 спальня
Carvoeiro, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 1/2 Этаж
€ 219,142
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 275,000
Вилла 3 комнаты в Loule, Португалия
Вилла 3 комнаты
Loule, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 170 м²
€ 834,105
A three bedroom villa for sale in Loulé situated within the zone of Monte Seco, providing am…
Вилла 11 спален в Cascais, Португалия
Вилла 11 спален
Cascais, Португалия
1 184 м²
€ 8,672,176
Элегантная вилла расположена в Кашкайше, Португалия. В светлом и просторном доме площадью 11…

Параметры недвижимости в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти