Студия 2 спальни Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия 2 ванных комнат 91 м² 1 Этаж

€ 420,500,000

Комплекс Bons-Jardins, разработанный для того, чтобы дать жильцам ощущение сельской жизни в …