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Квартиры-студии в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

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2 объекта найдено
Студия 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 58 м²
€ 32,000,000
Отель расположен по адресу Rua De Belmonte 103, в самом сердце исторического центра города П…
Студия 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 ванных комнат 91 м² 1 Этаж
€ 420,500,000
Комплекс Bons-Jardins, разработанный для того, чтобы дать жильцам ощущение сельской жизни в …

Параметры недвижимости в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

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