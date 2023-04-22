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Купить квартиру в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
28 м²
€ 350,000
Проект от группы Mercan соответствует условиям программы сокращенной Золотой визы Португалии…

Параметры недвижимости в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

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