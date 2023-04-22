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Купить квартиру в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 153 м² 2 Этаж
€ 795,000
Квартира Дуплекс с 3 спальнями, с видом на реку Дору и знаменитый пирс "Marina da Afura…

Параметры недвижимости в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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