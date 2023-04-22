Квартира 3 спальни Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия 4 Количество комнат 3 ванных комнат 153 м² 2 Этаж

€ 795,000

Квартира Дуплекс с 3 спальнями, с видом на реку Дору и знаменитый пирс "Marina da Afura…