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Виллы в Castro Marim, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Вилла 3 спальни
Castro Marim, Португалия
2 ванных комнат
€ 575,000
Современная одноэтажная вилла, расположенная на участке земли площадью 450 м2, построенная и…
Вилла 4 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Вилла 4 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
552 м²
€ 1,550,000
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