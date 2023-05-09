Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Алгарве
  4. Алгарви
  5. Castro Marim

Жильё с видом на море в Castro Marim, Португалия

4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Sao Bartolomeu, Португалия
Квартира 1 спальня
Sao Bartolomeu, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
€ 600,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Количество спален 3
Площадь 217 м²
€ 750,000
Вилла 4 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Вилла 4 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Количество спален 4
Площадь 552 м²
€ 1,550,000
Квартира 2 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Квартира 2 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
€ 750,000
Realting.com
Перейти