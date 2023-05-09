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Дома в Castro Marim, Португалия

16 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Вилла 3 спальни
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 575,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Количество спален 3
Площадь 217 м²
€ 750,000
Вилла 4 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Вилла 4 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Количество спален 4
Площадь 552 м²
€ 1,550,000
Таунхаус 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 450,000
Дом 5 спален в Sao Bartolomeu, Португалия
Дом 5 спален
Sao Bartolomeu, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2
€ 895,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
€ 469,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 433,500
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 445,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 450,000
Таунхаус 2 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 365,000
Таунхаус 2 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 375,000
Таунхаус 2 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 357,500
Таунхаус 2 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 365,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 400,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 390,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
€ 440,000
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