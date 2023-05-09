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Купить квартиру в Castro Marim, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Sao Bartolomeu, Португалия
Квартира 1 спальня
Sao Bartolomeu, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
€ 600,000
Квартира 2 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Квартира 2 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
€ 750,000
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