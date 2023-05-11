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Замки возле озера в Португалии

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1 объект найдено
Замок в Синтра, Португалия
Замок
Синтра, Португалия
Площадь 1 500 м²
€ 5,000,000

Параметры недвижимости в Португалии

недорогая
элитная
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