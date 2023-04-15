Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Центральный регион
  4. West
  5. Cascais
  6. Виллы

Купить вилла с видом на море в Cascais, Португалия

Cascais e Estoril
24
Cascais
11
Вилла В архив
Очистить
11 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
261 м²
€ 2,000,000
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
Вилла 3 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
360 м²
€ 1,850,000
Вилла расположена в районе курорта  Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
337 м²
€ 650,000
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПост…
Вилла 4 спальнив Alcoitao, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
282 м²
€ 2,050,000
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
Вилла 4 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
264 м²
€ 2,200,000
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
Вилла 3 спальнив Estoril, Португалия
Вилла 3 спальни
Estoril, Португалия
395 м²
€ 1,990,000
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
Вилла 4 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
350 м²
€ 1,395,000
Двуэтажный современный дом с огромными балконами, с которых открывается ошеломительный ивид&…
Вилла 11 спаленв Cascais, Португалия
Вилла 11 спален
Cascais, Португалия
1 184 м²
€ 9,600,000
Элегантная вилла расположена в Кашкайше, Португалия. В светлом и просторном доме площадью 11…
Вилла 5 спаленв Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
700 м²
€ 2,500,000
Прекрасная вилла в Кашкайше. Жилая площадь объекта недвижимости занимает 700 кв. м. Вилла вк…
Вилла 5 спаленв Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
560 м²
€ 1,550,000
Эти прекрасные отдельно стоящие виллы находятся в районе Пареде, Кашкайш, округ Лиссабон. Бл…
Вилла 4 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
250 м²
€ 399,000
Яркая вилла площадью 250 кв. м. располагается в городе Кашкайш, Португалия. Кашкайш известен…

Параметры недвижимости в Cascais, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти