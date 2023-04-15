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Купить вилла с видом на горы в Cascais, Португалия

Cascais e Estoril
24
Cascais
11
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
350 м²
€ 1,395,000
Двуэтажный современный дом с огромными балконами, с которых открывается ошеломительный ивид&…
Вилла 5 спаленв Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
257 м²
€ 2,200,000
Современный светлый  дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться…

Параметры недвижимости в Cascais, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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