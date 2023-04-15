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Купить таунхаус в Cascais, Португалия

Cascais e Estoril
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Cascais
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5 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Cascais, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
4 ванных комнат 503 м²
€ 2,500,000
Таунхаус с 4 спальнями - На продажу - Кашкайш, Португалия Роскошные удобства включают тренаж…
Таунхаус 3 спальнив Cascais, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
Роскошный Резорт **** расположен в привилегированной зоне Кашкайша, рядом с Кинта де Маринья…
Таунхаус 3 спальнив Alcoitao, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Alcoitao, Португалия
297 м²
€ 1,170,000
Таунхаус 3 этажа -  цокольный этаж с гаражом, первый и второй этажи.В цо…
Таунхаусв Cascais, Португалия
Таунхаус
Cascais, Португалия
290 м²
€ 796,000
Прекрасные таунхаусы расположены в комплексе закрытого типа в Кашкайше, Португалия. В компле…
Таунхаус 3 спальнив Cascais, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
359 м²
€ 640,000
Чудесные таунхаусы расположены в Кашкайше, Португалия. На территории распложено 18 таунхаусо…

Параметры недвижимости в Cascais, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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