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Купить недвижимость с бассейном в Cascais, Португалия

Cascais e Estoril
75
Cascais
47
Carcavelos e Parede
2
38 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
266 м²
€ 1,490,000
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
261 м²
€ 2,000,000
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
416 м²
€ 1,400,000
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Ко…
Вилла 3 спальнив Alcoitao, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcoitao, Португалия
176 м²
€ 1,803,000
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
Квартира 4 спальнив Estoril, Португалия
Квартира 4 спальни
Estoril, Португалия
256 м²
€ 2,750,000
Квартира с 4 спальнями, 256 кв.м. (общая площадь), с видом на океан, в новом кондоминиуме с …
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
€ 1,595,000
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
337 м²
€ 650,000
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПост…
Квартира 1 спальняв Cascais, Португалия
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
106 м²
€ 725,000
Просторная квартира  106 м2 , 1 спальня, 1 машиноместо в проекте класса люкс - закрытом…
Квартира 3 спальнив Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
174 м²
€ 1,550,000
Отличная квартира 3 спальни  в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море,…
Пентхаус 4 спальнив Cascais, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
211 м²
€ 2,778,000
 Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором…
Квартира 3 спальнив Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
161 м²
€ 1,269,800
Просторная квартира  161 м2 , 3 спальни, терраса 13 м2, 3 машиноместа&nb…
Квартира 3 спальнив Alcoitao, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcoitao, Португалия
136 м²
€ 1,187,240
Квартира 3 спальни  136 кв.м. с садом 96 кв.м. и бассейном, в здании Tamariz 7125, расп…
Вилла 4 спальнив Alcoitao, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
282 м²
€ 2,050,000
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
Вилла 3 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
275 м²
€ 1,050,000
Новый кондоминиум Penha Longa Valley состоит из 11 вилл, каждая из которых имеет площад…
Вилла 4 спальнив Sao Domingos de Rana, Португалия
Вилла 4 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
214 м²
€ 870,000
Отдельная строящаяся вилла с современными линиями, расположенная на участке площадью 317 кв.…
Вилла 4 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
264 м²
€ 2,200,000
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
Квартира 3 спальнив Estoril, Португалия
Квартира 3 спальни
Estoril, Португалия
168 м²
€ 918,500
Просторная квартира 168 м2 с террасой 26 м2 и 3 машиноместа в новом комплексе с бассейном Pa…
Вилла 4 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
341 м²
€ 1,070,000
Castelhana Residences - это новый комплекс, состоящий из 6 вилл  премиум-качества,…
Вилла 4 спальнив Alcoitao, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
430 м²
€ 1,680,000
Этот роскошный дом площадью 430 кв.м находится в эксклюзивном кондоминиуме с бассейном и час…
Таунхаус 3 спальнив Alcoitao, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Alcoitao, Португалия
297 м²
€ 1,170,000
Таунхаус 3 этажа -  цокольный этаж с гаражом, первый и второй этажи.В цо…
Квартира 3 спальнив Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
189 м²
€ 1,340,000
Просторная квартира с 3 спальнями, 4 ванными комнатами, террасой 14 м2, двумя…
Квартира 2 спальнив Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
€ 990,000
Новый комплекс Bayview Horizon расположен у самого въезда в центр Кашкайш, рядом с океа…
Квартира 2 спальнив Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
143 м²
€ 1,280,000
Просторная квартира с 2 спальнями, 3 ванными комнатами, террасой 70 м2, двумя частными …
Пентхаус 3 спальнив Cascais, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
198 м²
€ 3,390,000
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
Квартира 2 спальнив Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
134 м²
€ 1,460,000
 Квартира 2 спальни площадью 134 кв.м., новая, с 2 парковочными местами, террасами обще…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
225 м²
€ 3,100,000
Вилла с 3 спальнями площадью 225 кв.м, совершенно новая, с 3 парковочными местами, террасами…
Вилла 3 спальнив Estoril, Португалия
Вилла 3 спальни
Estoril, Португалия
395 м²
€ 1,990,000
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
Вилла 5 спаленв Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
257 м²
€ 2,200,000
Современный светлый  дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться…
Квартирав Cascais, Португалия
Квартира
Cascais, Португалия
€ 750,000
Шикарные апартамнты в Кашкайше с 4 комнатами и тремя балконами с видом на море. Апартаменты…
Домв Cascais, Португалия
Дом
Cascais, Португалия
229 м²
€ 1,850,000
Вилла с 6 комнатами в частном кондоминиуме, в отличном месте Эшторила. Вставлен в участок зе…

Параметры недвижимости в Cascais, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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