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Купить пентхаус в Cascais, Португалия

Cascais e Estoril
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Cascais
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2 объекта найдено
Пентхаус 4 спальнив Cascais, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
211 м²
€ 2,778,000
 Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором…
Пентхаус 3 спальнив Cascais, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
198 м²
€ 3,390,000
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…

Параметры недвижимости в Cascais, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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