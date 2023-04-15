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Купить дом с бассейном в Cascais, Португалия

Cascais e Estoril
51
Cascais
36
Carcavelos e Parede
2
24 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
266 м²
€ 1,490,000
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
261 м²
€ 2,000,000
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
416 м²
€ 1,400,000
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Ко…
Вилла 3 спальнив Alcoitao, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcoitao, Португалия
176 м²
€ 1,803,000
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
€ 1,595,000
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
337 м²
€ 650,000
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПост…
Вилла 4 спальнив Alcoitao, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
282 м²
€ 2,050,000
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
Вилла 3 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
275 м²
€ 1,050,000
Новый кондоминиум Penha Longa Valley состоит из 11 вилл, каждая из которых имеет площад…
Вилла 4 спальнив Sao Domingos de Rana, Португалия
Вилла 4 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
214 м²
€ 870,000
Отдельная строящаяся вилла с современными линиями, расположенная на участке площадью 317 кв.…
Вилла 4 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
264 м²
€ 2,200,000
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
Вилла 4 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
341 м²
€ 1,070,000
Castelhana Residences - это новый комплекс, состоящий из 6 вилл  премиум-качества,…
Вилла 4 спальнив Alcoitao, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
430 м²
€ 1,680,000
Этот роскошный дом площадью 430 кв.м находится в эксклюзивном кондоминиуме с бассейном и час…
Таунхаус 3 спальнив Alcoitao, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Alcoitao, Португалия
297 м²
€ 1,170,000
Таунхаус 3 этажа -  цокольный этаж с гаражом, первый и второй этажи.В цо…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
225 м²
€ 3,100,000
Вилла с 3 спальнями площадью 225 кв.м, совершенно новая, с 3 парковочными местами, террасами…
Вилла 3 спальнив Estoril, Португалия
Вилла 3 спальни
Estoril, Португалия
395 м²
€ 1,990,000
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
Вилла 5 спаленв Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
257 м²
€ 2,200,000
Современный светлый  дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться…
Домв Cascais, Португалия
Дом
Cascais, Португалия
229 м²
€ 1,670,000
Вилла с 6 комнатами в частном кондоминиуме, в отличном месте Эшторила. Вставлен в участок зе…
Домв Cascais, Португалия
Дом
Cascais, Португалия
229 м²
€ 2,080,000
Вилла с 6 комнатами в частном кондоминиуме, в отличном месте Эшторила. Вставлен в земельный …
Домв Cascais, Португалия
Дом
Cascais, Португалия
229 м²
€ 1,770,000
Вилла с 6 комнатами в частном кондоминиуме, в отличном месте Эшторила. Вставлен в участок зе…
Домв Cascais, Португалия
Дом
Cascais, Португалия
229 м²
€ 1,850,000
Вилла с 6 комнатами в частном кондоминиуме, в отличном месте Эшторила. Вставлен в участок зе…
Домв Alcabideche, Португалия
Дом
Alcabideche, Португалия
360 м²
€ 1,900,000
Великолепная вилла с 9 комнатами в 2 км от пляжа Гинчо и в 7 км от центра Кашкайша. Окруженн…
Домв Cascais, Португалия
Дом
Cascais, Португалия
500 м²
€ 1,950,000
Фантастическая вилла с 3 этажами, 13 комнатами и видом на море, в Сан-Педро-ду-Эшторил, Кашк…
Домв Cascais, Португалия
Дом
Cascais, Португалия
236 м²
€ 800,000
Фантастическая вилла с 5 комнатами в Алдейя-де-Хузо, Кашкайш. 2 этажа, открытый бассейн и бо…
Домв Cascais, Португалия
Дом
Cascais, Португалия
350 м²
€ 2,400,000
Фантастическая вилла с 9 комнатами в очень тихом месте Кинта да Бикуда, Кашкайш. Расположен …

Параметры недвижимости в Cascais, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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