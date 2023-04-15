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Португалия
Центральный регион
West
Cascais
Дома
Купить дом с видом на море в Cascais, Португалия
Cascais e Estoril
51
Cascais
36
Carcavelos e Parede
2
Дом
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22 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
261 м²
€ 2,000,000
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
360 м²
€ 1,850,000
Вилла расположена в районе курорта Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
337 м²
€ 650,000
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПост…
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
282 м²
€ 2,050,000
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
264 м²
€ 2,200,000
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
Вилла 3 спальни
Estoril, Португалия
395 м²
€ 1,990,000
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
350 м²
€ 1,395,000
Двуэтажный современный дом с огромными балконами, с которых открывается ошеломительный ивид&…
Таунхаус
Cascais, Португалия
290 м²
€ 796,000
Прекрасные таунхаусы расположены в комплексе закрытого типа в Кашкайше, Португалия. В компле…
Таунхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
359 м²
€ 640,000
Чудесные таунхаусы расположены в Кашкайше, Португалия. На территории распложено 18 таунхаусо…
Шале 5 спален
Cascais, Португалия
2 000 м²
€ 18,000,000
Эксклюзивный особняк с видом на море расположен в районе Каркавелуш муниципалитета Кашкайш, …
Дом 8 спален
Cascais, Португалия
531 м²
€ 6,250,000
Двухэтажный дом с видом на море расположен в Кашкайше, Португалия. В доме площадью 531 кв.м …
Дом 5 спален
Cascais, Португалия
450 м²
€ 1,950,000
Этот замечательный дом расположен в Кашкайше, одном из популярнейших курортных городов солн…
Дом 6 спален
Cascais, Португалия
500 м²
€ 1,200,000
Это чудесный дом находится в небольшом порту Кашкайш, также известным как один из лучших ку…
Дом 4 спальни
Cascais, Португалия
400 м²
€ 1,650,000
Эти замечательные апартаменты находятся на одном из самых популярных курортов Португалии – …
Дом 4 спальни
Cascais, Португалия
456 м²
€ 995,000
Это прекрасный дом находится на популярном португальском курорте Кашкайш, знаменитом своими…
Дом 6 спален
Cascais, Португалия
1 157 м²
€ 950,000
Этот прекрасный дом находится на популярном португальском курорте Кашкайше, знаменитым ласк…
Дом 5 спален
Cascais, Португалия
440 м²
€ 990,000
Великолепный дом неподалеку от Кашкайша. Дом включает в себя 3 этажа и состоит из 5 спален, …
Вилла 11 спален
Cascais, Португалия
1 184 м²
€ 9,600,000
Элегантная вилла расположена в Кашкайше, Португалия. В светлом и просторном доме площадью 11…
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
700 м²
€ 2,500,000
Прекрасная вилла в Кашкайше. Жилая площадь объекта недвижимости занимает 700 кв. м. Вилла вк…
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
560 м²
€ 1,550,000
Эти прекрасные отдельно стоящие виллы находятся в районе Пареде, Кашкайш, округ Лиссабон. Бл…
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
250 м²
€ 399,000
Яркая вилла площадью 250 кв. м. располагается в городе Кашкайш, Португалия. Кашкайш известен…
Дом
Cascais, Португалия
€ 1,690,000
Двухуровневая вилла V3 с потрясающим видом на море и залив Кашкайш. С площадью развертывания…
Параметры недвижимости в Cascais, Португалия
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