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Купить дуплекс в Cascais, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальнив Sao Domingos de Rana, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
180 м²
€ 530,000
Двухуровневая квартира  с 3 спальнями, с балконом, с отличной отделкой и большими окнам…

Параметры недвижимости в Cascais, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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