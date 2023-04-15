Купить шале с бассейном в Cascais, Португалия

Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство Лиссабон, Португалия 3 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² 3/4 Этаж

€ 588,302

Belas Clube Это идеальное место для тех кто ценит качество жизни , находясь в контакте с при…