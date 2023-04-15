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Купить квартиру в Cascais, Португалия

Cascais e Estoril
24
Cascais
11
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14 объектов найдено
Квартира 4 спальнив Estoril, Португалия
Квартира 4 спальни
Estoril, Португалия
256 м²
€ 2,750,000
Квартира с 4 спальнями, 256 кв.м. (общая площадь), с видом на океан, в новом кондоминиуме с …
Квартира 1 спальняв Cascais, Португалия
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
106 м²
€ 725,000
Просторная квартира  106 м2 , 1 спальня, 1 машиноместо в проекте класса люкс - закрытом…
Квартира 3 спальнив Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
174 м²
€ 1,550,000
Отличная квартира 3 спальни  в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море,…
Пентхаус 4 спальнив Cascais, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
211 м²
€ 2,778,000
 Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором…
Квартира 3 спальнив Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
161 м²
€ 1,269,800
Просторная квартира  161 м2 , 3 спальни, терраса 13 м2, 3 машиноместа&nb…
Квартира 3 спальнив Alcoitao, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcoitao, Португалия
136 м²
€ 1,187,240
Квартира 3 спальни  136 кв.м. с садом 96 кв.м. и бассейном, в здании Tamariz 7125, расп…
Квартира 3 спальнив Estoril, Португалия
Квартира 3 спальни
Estoril, Португалия
168 м²
€ 918,500
Просторная квартира 168 м2 с террасой 26 м2 и 3 машиноместа в новом комплексе с бассейном Pa…
Квартира 3 спальнив Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
189 м²
€ 1,340,000
Просторная квартира с 3 спальнями, 4 ванными комнатами, террасой 14 м2, двумя…
Квартира 2 спальнив Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
€ 990,000
Новый комплекс Bayview Horizon расположен у самого въезда в центр Кашкайш, рядом с океа…
Квартира 2 спальнив Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
143 м²
€ 1,280,000
Просторная квартира с 2 спальнями, 3 ванными комнатами, террасой 70 м2, двумя частными …
Пентхаус 3 спальнив Cascais, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
198 м²
€ 3,390,000
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
Квартира 2 спальнив Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
134 м²
€ 1,460,000
 Квартира 2 спальни площадью 134 кв.м., новая, с 2 парковочными местами, террасами обще…
Квартирав Cascais, Португалия
Квартира
Cascais, Португалия
€ 750,000
Шикарные апартамнты в Кашкайше с 4 комнатами и тремя балконами с видом на море. Апартаменты…
Квартирав Cascais, Португалия
Квартира
Cascais, Португалия
€ 2,900,000
Сказочный пентхаус в частном кондоминиуме с прекрасным видом на море, на первой линии Маргин…

Параметры недвижимости в Cascais, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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