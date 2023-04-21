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Виллы с бассейном в Cascais e Estoril, Португалия

Cascais
11
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9 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
261 м²
€ 2,000,000
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
416 м²
€ 1,400,000
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Ко…
Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
€ 1,595,000
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
337 м²
€ 650,000
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПост…
Вилла 4 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
264 м²
€ 2,200,000
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
Вилла 4 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
341 м²
€ 1,070,000
Castelhana Residences - это новый комплекс, состоящий из 6 вилл  премиум-качества,…
Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
225 м²
€ 3,100,000
Вилла с 3 спальнями площадью 225 кв.м, совершенно новая, с 3 парковочными местами, террасами…
Вилла 3 спальни в Estoril, Португалия
Вилла 3 спальни
Estoril, Португалия
395 м²
€ 1,990,000
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
Вилла 5 спален в Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
257 м²
€ 2,200,000
Современный светлый  дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться…

Параметры недвижимости в Cascais e Estoril, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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