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Виллы с видом на горы в Cascais e Estoril, Португалия

Cascais
11
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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
257 м²
€ 2,200,000
Современный светлый  дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться…

Параметры недвижимости в Cascais e Estoril, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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