ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Португалии
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Центральный регион
West
Cascais
Таунхаусы
Таунхаусы с бассейном в Cascais e Estoril, Португалия
Cascais
3
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
267 м²
€ 2,500,000
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
109 м²
€ 414,774
Апартаменты Дуплекс с тремя спальнями Т3 площадью 109m² и террасой 11m² Познакомьтесь с Cruz…
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
63 м²
€ 381,809
Апартаменты площадью 63,60m² и верандой 38,50m² 107 квартир Square Building расположены в са…
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 529,500
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
1/5 Этаж
€ 601,650
Уникальный проект известного архитектора Frederico Valsassina расположен в Santos (Лиссабон)…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
178 м²
€ 1,680,000
Роскошная 3-комнатная квартира на одном из главных и самых известных проспектов Лиссабона. …
Квартира
Tamega e Sousa, Португалия
€ 299,000
Эта квартира находится в здании расположенном в центральном районе города Порту. С историчес…
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 649,500
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
129 м²
€ 502,000
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
€ 1,595,000
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
Вилла 5 спален
Santa Barbara de Nexe, Португалия
5 ванных комнат
449 м²
€ 1,400,000
Отличная инвестиционная возможность с вариантом виллы под ключ, состоящей из 4 люксов и част…
Квартира 5 комнат
Oeiras, Португалия
5 Количество комнат
€ 1,650,000
Шикарная вилла на продажу расположенная в Лиссабоне, Португалия. Вилла находится на терр…
Параметры недвижимости в Cascais e Estoril, Португалия
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты