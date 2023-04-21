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Таунхаусы в Cascais e Estoril, Португалия

Cascais
3
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4 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Cascais, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
4 ванных комнат 503 м²
€ 2,500,000
Таунхаус с 4 спальнями - На продажу - Кашкайш, Португалия Роскошные удобства включают тренаж…
Таунхаус 3 спальни в Cascais, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
Роскошный Резорт **** расположен в привилегированной зоне Кашкайша, рядом с Кинта де Маринья…
Таунхаус в Cascais, Португалия
Таунхаус
Cascais, Португалия
290 м²
€ 796,000
Прекрасные таунхаусы расположены в комплексе закрытого типа в Кашкайше, Португалия. В компле…
Таунхаус 3 спальни в Cascais, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
359 м²
€ 640,000
Чудесные таунхаусы расположены в Кашкайше, Португалия. На территории распложено 18 таунхаусо…

Параметры недвижимости в Cascais e Estoril, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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