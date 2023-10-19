Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Португалия
  4. Cascais e Estoril
  5. Особняки

Особняки в Cascais e Estoril, Португалия

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
€392,215
Квартира 3 спальни с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 132m² и верандой 8m² В престижном районе Лапа (Lap…
€1,19 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в West, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
West, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
€565,000
Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Апартаменты Т3 площадью 140m² Madalena 88 - это новый проект, который будет расположен в сам…
€807,405
Коттедж 4 спальни в Madail, Португалия
Коттедж 4 спальни
Madail, Португалия
Количество спален 4
Площадь 471 м²
Фантастическая ферма в Оливейра-де-Аземейс, 59 100 м2 в Оливейра-де-Аземей.Эта ферма, состоя…
€5,51 млн
Квартира 4 спальни в Misericordia, Португалия
Квартира 4 спальни
Misericordia, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
€1,50 млн
Квартира 2 спальни в Luz, Португалия
Квартира 2 спальни
Luz, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
2-комнатная квартира в отличном состоянии, расположенная в 5 км от очаровательной деревни Лу…
€270,424
Квартира 1 спальня с кондиционером в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с кондиционером
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Квартира Т1 площадью 69 кв. м в новейшем комплексе, рождающемся в центре Лиссабона. Располож…
€399,593
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом в Lumiar, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом
Lumiar, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Квартира с 1 спальней площадью 57 кв. м, балконом 37 кв. м и 1 парковочным местом, расположе…
€330,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Албуфейра, Португалия
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
€750,000
Таунхаус 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
€391,289
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Монтихо, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Монтихо, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-комнатная квартира с 97,99 м & sup2; в Montijo, в новой разработке, которая сочетает в себ…
€360,542

Параметры недвижимости в Cascais e Estoril, Португалия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти