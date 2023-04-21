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Купить квартиру в Cascais e Estoril, Португалия

Cascais
11
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12 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Estoril, Португалия
Квартира 4 спальни
Estoril, Португалия
256 м²
€ 2,750,000
Квартира с 4 спальнями, 256 кв.м. (общая площадь), с видом на океан, в новом кондоминиуме с …
Квартира 3 спальни в Sao Joao do Estoril, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Joao do Estoril, Португалия
184 м²
€ 1,350,000
Комплекс, расположенный в Сан-Жуан-ду-Эшторил, состоит из двух зданий, А и В, в каждом из ко…
Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
158 м²
€ 2,650,000
Отличная квартира 3 спальни в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море, есть …
Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
174 м²
€ 1,550,000
Отличная квартира 3 спальни  в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море,…
Квартира 3 спальни в Estoril, Португалия
Квартира 3 спальни
Estoril, Португалия
168 м²
€ 918,500
Просторная квартира 168 м2 с террасой 26 м2 и 3 машиноместа в новом комплексе с бассейном Pa…
Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
189 м²
€ 1,340,000
Просторная квартира с 3 спальнями, 4 ванными комнатами, террасой 14 м2, двумя…
Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
143 м²
€ 1,280,000
Просторная квартира с 2 спальнями, 3 ванными комнатами, террасой 70 м2, двумя частными …
Пентхаус 3 спальни в Cascais, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
198 м²
€ 3,390,000
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
152 м²
€ 825,000
Великолепный апартамент с видом на море расположен в Кашкайше, Португалия. В апартаменте общ…
Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
165 м²
€ 720,000
Эти замечательные апартаменты находятся в Кашкайше, регион Лиссабон, Португалия. Аккуратная…
Квартира в Cascais, Португалия
Квартира
Cascais, Португалия
€ 750,000
Шикарные апартамнты в Кашкайше с 4 комнатами и тремя балконами с видом на море. Апартаменты…
Квартира в Cascais, Португалия
Квартира
Cascais, Португалия
€ 1,550,000
Роскошь и традицию включает в себя квартира типа дуплекс Т3, которая находится в близи мор…

Параметры недвижимости в Cascais e Estoril, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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