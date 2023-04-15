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West
Cascais
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Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
266 м²
€ 1,490,000
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
261 м²
€ 2,000,000
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
360 м²
€ 1,850,000
Вилла расположена в районе курорта Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
416 м²
€ 1,400,000
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Ко…
Вилла 3 спальни
Alcoitao, Португалия
176 м²
€ 1,803,000
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
585 м²
€ 3,200,000
Красивая вилла с 3 спальнями, класса люкс, расположенная в регионе Лиссабона, Кашкайш!!! …
Квартира 4 спальни
Estoril, Португалия
256 м²
€ 2,750,000
Квартира с 4 спальнями, 256 кв.м. (общая площадь), с видом на океан, в новом кондоминиуме с …
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
€ 1,595,000
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
337 м²
€ 650,000
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПост…
Квартира 3 спальни
Sao Joao do Estoril, Португалия
184 м²
€ 1,350,000
Комплекс, расположенный в Сан-Жуан-ду-Эшторил, состоит из двух зданий, А и В, в каждом из ко…
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
106 м²
€ 725,000
Просторная квартира 106 м2 , 1 спальня, 1 машиноместо в проекте класса люкс - закрытом…
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
158 м²
€ 2,650,000
Отличная квартира 3 спальни в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море, есть …
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
174 м²
€ 1,550,000
Отличная квартира 3 спальни в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море,…
Пентхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
211 м²
€ 2,778,000
Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором…
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
161 м²
€ 1,269,800
Просторная квартира 161 м2 , 3 спальни, терраса 13 м2, 3 машиноместа&nb…
Квартира 3 спальни
Alcoitao, Португалия
136 м²
€ 1,187,240
Квартира 3 спальни 136 кв.м. с садом 96 кв.м. и бассейном, в здании Tamariz 7125, расп…
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
282 м²
€ 2,050,000
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
4 ванных комнат
232 м²
€ 2,760,000
4 Спальня - Продается - Кашкайш, ПортугалияРоскошные удобства включают тренажерный зал, SPA,…
Таунхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
4 ванных комнат
503 м²
€ 2,500,000
Таунхаус с 4 спальнями - На продажу - Кашкайш, Португалия Роскошные удобства включают тренаж…
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
2 ванных комнат
141 м²
€ 850,000
Challet Maestro Estoril Condominium - это новая премиальная разработка в одном из самых симв…
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
2 ванных комнат
113 м²
€ 858,000
Большая и роскошная квартира с спальней 2 в центре Кашкайш, Португалия. Эта квартира в краси…
Вилла 6 спален
Cascais, Португалия
6 ванных комнат
269 м²
€ 1,950,000
Cascais Portugal предлагает кровати в стиле Villa Chalet 6, бассейн рядом с пляжем Эшторил и…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
3 ванных комнат
317 м²
€ 960,000
3 Вилла для спальни на продажу Juzo Village, Кашкайш, Португалия. красивая полностью отремон…
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
6 ванных комнат
449 м²
€ 1,900,000
Fantastic Villa, in Birre distributed over 3 floors. With 4 Suites, large Living Room, Kitch…
Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
354 м²
€ 850,000
Фантастическая вилла с 4 спальнями, современная архитектура и общая площадь 353,89 м2. В 1-м…
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
8 ванных комнат
384 м²
€ 4,500,000
Если вы ищете роскошь жизни со спокойствием природы, в роскошной вилле в нескольких минутах …
Квартира 2 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
3 ванных комнат
222 м²
€ 1,125,000
A magnificent 2 bedroom apartment with seaview in Jardins da Parede in Cascais. The apartmen…
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
6 ванных комнат
655 м²
€ 2,900,000
Современная вилла с четырьмя просторными люксами, расположенная в Кашкайше рядом с Гинчо, от…
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
7 ванных комнат
718 м²
€ 6,000,000
This exclusive modern villa is located at one of the most wanted areas on the coastline of L…
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
275 м²
€ 1,050,000
Новый кондоминиум Penha Longa Valley состоит из 11 вилл, каждая из которых имеет площад…
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