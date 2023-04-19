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Купить недвижимость в Carnaxide, Португалия

1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Carnaxide, Португалия
Квартира 1 спальня
Carnaxide, Португалия
59 м²
€ 345,000
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом,…
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