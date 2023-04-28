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Жильё в Carcavelos e Parede, Португалия

2 объекта найдено
Дом в Carcavelos, Португалия
Дом
Carcavelos, Португалия
295 м²
€ 1,000,000
Очаровательная вилла, расположенная в центре Каркавелуш, в лучшем месте с виллами и в отличн…
Дом в Carcavelos, Португалия
Дом
Carcavelos, Португалия
300 м²
€ 597,500
Отличная вилла с 6 комнатами, почти как новая, в Арнейро, Каркавелуш, Кашкайш. Очень удачно …

Параметры недвижимости в Carcavelos e Parede, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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