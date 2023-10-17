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Таунхаусы в Campo de Ourique, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Campo de Ourique, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Campo de Ourique, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 5
Продажа здания, расположенного по адресу Rua Artilharia 1, nº5, в самом центре Лиссабона с у…
€1,85 млн

Параметры недвижимости в Campo de Ourique, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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