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Португалия
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West
Campo de Ourique
Жильё с бассейном в Campo de Ourique, Португалия
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6 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
133 м²
€ 795,000
Этот жилой комплекс в Campo de Ourique имеет бассейн на крыше с фантастическим видом н…
Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
123 м²
€ 670,000
Квартира с 2 спальнями площадью 115,44 м2 с балконом, парковочным местом и кладовой&nbs…
Квартира 5 спален
Campo de Ourique, Португалия
379 м²
€ 2,600,000
Квартира с 5 спальнями площадью 342,74 м2, с балконом, 1 парковкой и кладовой в новом&…
Пентхаус 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
356 м²
€ 3,250,000
Квартира с 4 спальнями площадью 356 м2, с балконом, террасой 60 м2, бассейно…
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
81 м²
€ 610,000
Квартира площадью 81 м2,на 1 этаже с 1 спальней, террасой 34 м2 ,и кла…
Дуплекс 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
185 м²
€ 925,000
Фантастический дуплекс с4 спальнями в отличном месте .В квартире 2 превосходных южных т…
Параметры недвижимости в Campo de Ourique, Португалия
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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