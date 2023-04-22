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Пентхаусы в Campo de Ourique, Португалия

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
356 м²
€ 3,250,000
Квартира с 4 спальнями площадью  356 м2, с балконом, террасой 60 м2, бассейно…

Параметры недвижимости в Campo de Ourique, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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