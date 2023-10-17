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Дома в Campo de Ourique, Португалия

3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Campo de Ourique, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Campo de Ourique, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 5
Продажа здания, расположенного по адресу Rua Artilharia 1, nº5, в самом центре Лиссабона с у…
€1,85 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Campo de Ourique, Португалия
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Amoreiras — один из районов с лучшим качеством жизни в Лиссабоне, с большим предложением гас…
€890,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Campo de Ourique, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Фантастический дуплекс с4 спальнями в отличном месте .В квартире 2 превосходных южных террас…
€925,000

Параметры недвижимости в Campo de Ourique, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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