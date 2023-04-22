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Дуплексы с бассейном в Campo de Ourique, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
185 м²
€ 925,000
Фантастический дуплекс с4 спальнями в отличном месте .В квартире 2 превосходных южных т…

Параметры недвижимости в Campo de Ourique, Португалия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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