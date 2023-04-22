Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Центральный регион
  4. West
  5. Campo de Ourique
  6. Квартиры

Купить квартиру в Campo de Ourique, Португалия

Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
133 м²
€ 795,000
Этот жилой комплекс в Campo de Ourique  имеет бассейн на крыше с фантастическим видом н…
Квартира 2 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
123 м²
€ 670,000
Квартира с 2 спальнями площадью 115,44 м2 с балконом, парковочным местом и кладовой&nbs…
Квартира 5 спален в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 5 спален
Campo de Ourique, Португалия
379 м²
€ 2,600,000
Квартира с 5 спальнями площадью  342,74 м2, с балконом, 1 парковкой и кладовой в новом&…
Пентхаус 4 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
356 м²
€ 3,250,000
Квартира с 4 спальнями площадью  356 м2, с балконом, террасой 60 м2, бассейно…
Квартира 1 спальня в Campo de Ourique, Португалия
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
81 м²
€ 610,000
 Квартира площадью  81 м2,на 1 этаже с 1 спальней, террасой 34 м2 ,и кла…

Параметры недвижимости в Campo de Ourique, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти