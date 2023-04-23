Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Мадейра
  4. Madeira
  5. Calheta

Жильё в Calheta, Португалия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни
Calheta, Португалия
294 м²
€ 750,000
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
Realting.com
Перейти