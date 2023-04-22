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Виллы с бассейном в Caldas da Rainha, Португалия

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
291 м²
€ 1,090,000
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
Вилла 4 спальни в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
230 м²
€ 720,000
Новая современная вилла  в Foz do Arelho рядом с Lagoa de Obidos.Дом с 4 спальнями …
Вилла 4 спальни в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
193 м²
€ 590,000
Дизайнерская вилла в Foz do Arelho, в районе Facho.Одноэтажная вилла современной архите…

Параметры недвижимости в Caldas da Rainha, Португалия

с видом на горы
с видом на море
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